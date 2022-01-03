  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист вернется в строй уже совсем скоро

Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА

Новина українською

Дебют разыгрывающего "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА состоится 5 января 2022 года в матче регулярного чемпионата лиги с "Индианой Пэйсерс", сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём "твиттере".

О решении "Бруклина" вернуть в состав 29-летнего баскетболиста стало известно не так давно. Изначально Кайри был отстранён от занятий с командой из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Перед возвращением Ирвинг должен сдавать отрицательный тест пять дней подряд. Только в таком случае он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

Ранее руководство "Нетс" за решение вернуть Ирвинга жёстко раскритиковал легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайри Ирвинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...