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Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА
Баскетболист вернется в строй уже совсем скоро
Дебют разыгрывающего "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА состоится 5 января 2022 года в матче регулярного чемпионата лиги с "Индианой Пэйсерс", сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём "твиттере".
О решении "Бруклина" вернуть в состав 29-летнего баскетболиста стало известно не так давно. Изначально Кайри был отстранён от занятий с командой из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Перед возвращением Ирвинг должен сдавать отрицательный тест пять дней подряд. Только в таком случае он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
Ранее руководство "Нетс" за решение вернуть Ирвинга жёстко раскритиковал легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил.
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