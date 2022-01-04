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НБА. Голден Стэйт обыграл Майами, Бруклин уступил Мемфису
Результаты матчей дня в НБА
Филадельфия – Хьюстон 133:113 (34:30, 28:33, 41:29, 30:21)
Вашингтон – Шарлотт 124:121 (38:25, 18:39, 28:26, 40:31)
Бруклин – Мемфис 104:118 (24:29, 23:27, 26:40, 31:22)
Нью-Орлеан – Юта 104:115 (24:23, 25:29, 28:30, 27:33)
Милуоки – Детройт 106:115 (30:28, 34:33, 21:26, 21:28)
Чикаго – Орландо 102:98 (15:21, 30:19, 24:26, 33:32)
Даллас – Денвер 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26)
Портленд – Атланта 136:131 (36:32, 34:33, 30:40, 36:26)
Голден Стэйт – Майами 115:108 (33:25, 26:29, 30:28, 26:26)
Клипперс – Миннесота 104:122 (21:26, 25:38, 19:21, 39:37)
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