Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы игроки недели в НБА
Ими стали игрок Мемфис Гриззлиз и Чикаго Буллз
Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант и защитник "Чикаго Буллз" Демар Дерозан были признаны игроками недели в НБА.
Джа Морант вместе с "Мемфис Гриззлиз" выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 34,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.
Демар Дерозан на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. "Чикаго" одержал четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник "Буллз" набирал в среднем 27,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.
Популярное сейчас
- Миколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался
- Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России
- Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ
- Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?