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Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
(2 голосов)

Ими стали игрок Мемфис Гриззлиз и Чикаго Буллз

Названы игроки недели в НБА

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Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант и защитник "Чикаго Буллз" Демар Дерозан были признаны игроками недели в НБА.

Джа Морант вместе с "Мемфис Гриззлиз" выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 34,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Демар Дерозан на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. "Чикаго" одержал четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник "Буллз" набирал в среднем 27,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.

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В статье: Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз Демар Дерозан
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