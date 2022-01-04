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Кливленд объявил о о переходе Рэджона Рондо

Баскетбол
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Он заменит Рики Рубио

Кливленд объявил о о переходе Рэджона Рондо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кливленд Кавальерс" официально объявили о совершении трёхстороннего обмена с участием "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Йорк Никс". Об этом "Кавальерс" сообщили на официальном сайте клуба.

В результате обмена "Нью-Йорк Никс" получил от "Кливленда" защитника Дензела Валентайна и драфт-права на Ванг Чжелиня и Брэда Ньюли. Кроме того, "Лейкерс" выплатили денежную компенсацию. В свою очередь, "Лейкерс" получили драфт-права на Луи Лабери от "Никс". Рэджон Рондо, соответственно, пополнил ряды "Кливленда".

Рондо вернулся в "Лос-Анджелес" этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. "Кливленд" рассматривает Рондо как замену Рики Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

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В статье: Кливленд Кавальерс
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