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Харьковские Соколы в матче Кубка Украины переиграли Химик
Гости пытались сравнять счёт, но им это не удалось
Харьковские Соколы победили Химик в матче 1/8 финала Кубка Украины – 78:64.
В первом матче 2022 года харьковчане сошлись с южненцами в поединке за выход в четвертьфинал национального Кубка.
Хозяева оказались лучше настроены на первый официальный поединок года. Преобладая гостей практически по всем статистическим показателям, харьковчане выиграли стартовую четверть в 15 очков.
С возобновлением игры во второй половине гости попытались спасти матч. Им это почти удалось. Впрочем, на заключительную 10-минутку больше сил осталось именно у харьковчан, доведших встречу до победы, обеспечив выход в четвертьфинал.
КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/8 финала
Харьковские Соколы – Химик – 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)
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