Харьковские Соколы в матче Кубка Украины переиграли Химик

Харьковские Соколы победили Химик в матче 1/8 финала Кубка Украины – 78:64.

В первом матче 2022 года харьковчане сошлись с южненцами в поединке за выход в четвертьфинал национального Кубка.

Хозяева оказались лучше настроены на первый официальный поединок года. Преобладая гостей практически по всем статистическим показателям, харьковчане выиграли стартовую четверть в 15 очков.

С возобновлением игры во второй половине гости попытались спасти матч. Им это почти удалось. Впрочем, на заключительную 10-минутку больше сил осталось именно у харьковчан, доведших встречу до победы, обеспечив выход в четвертьфинал.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала

Харьковские Соколы – Химик – 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)