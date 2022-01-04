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Харьковские Соколы в матче Кубка Украины переиграли Химик

Баскетбол
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Гости пытались сравнять счёт, но им это не удалось

Харьковские Соколы в матче Кубка Украины переиграли Химик

Новина українською

Харьковские Соколы победили Химик в матче 1/8 финала Кубка Украины – 78:64.

В первом матче 2022 года харьковчане сошлись с южненцами в поединке за выход в четвертьфинал национального Кубка.

Хозяева оказались лучше настроены на первый официальный поединок года. Преобладая гостей практически по всем статистическим показателям, харьковчане выиграли стартовую четверть в 15 очков.

С возобновлением игры во второй половине гости попытались спасти матч. Им это почти удалось. Впрочем, на заключительную 10-минутку больше сил осталось именно у харьковчан, доведших встречу до победы, обеспечив выход в четвертьфинал.

КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/8 финала

Харьковские Соколы – Химик – 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Харьковские Соколы
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