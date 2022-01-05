Лень набрал 9 очков в матче с Лейкерс

Кингз в результативном матче на выезде проиграли Лейкерс и отдалились от попадания в плей-офф.

Алексей Лень провел на площадке чуть больше 18 минут и остановился в нескольких шагах от дабл-дабла.

На счету украинца 9 очков (4 из 4 с игры, 1 из 1 с линии штрафных), 8 подборов и 2 передачи, а его показатель полезности составил «-4».

В сезоне 2021-2022 Лень в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 4,3 подбора.

Лейкерс – Сакраменто 122:114 (26:31, 31:28, 28:24, 37:31)