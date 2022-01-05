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Лень набрал 9 очков в матче с Лейкерс
Сакраменто это не помогло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кингз в результативном матче на выезде проиграли Лейкерс и отдалились от попадания в плей-офф.
Алексей Лень провел на площадке чуть больше 18 минут и остановился в нескольких шагах от дабл-дабла.
На счету украинца 9 очков (4 из 4 с игры, 1 из 1 с линии штрафных), 8 подборов и 2 передачи, а его показатель полезности составил «-4».
В сезоне 2021-2022 Лень в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 4,3 подбора.
Лейкерс – Сакраменто 122:114 (26:31, 31:28, 28:24, 37:31)
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