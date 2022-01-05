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Михайлюк выбыл на неопределенный период из-за коронавируса
С этим столкнулся почти каждый игрок в НБА
фото - raptorshq.com
Украинский легионер Торонто Святослав Михайлюк попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает Basket News.
Михайлюк пропустил сегодняшний матч Рэпторс против Сан-Антонио (129:104), ориентировочные сроки его возвращения на площадку неизвестны.
В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.
Торонто с показателем 17-17 занимает 9-е место в Восточной конференции.
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