  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк выбыл на неопределенный период из-за коронавируса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк выбыл на неопределенный период из-за коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

С этим столкнулся почти каждый игрок в НБА

Михайлюк выбыл на неопределенный период из-за коронавируса

фото - raptorshq.com

Новина українською

Украинский легионер Торонто Святослав Михайлюк попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает Basket News.

Михайлюк пропустил сегодняшний матч Рэпторс против Сан-Антонио (129:104), ориентировочные сроки его возвращения на площадку неизвестны.

В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 17-17 занимает 9-е место в Восточной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...