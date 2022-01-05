Михайлюк выбыл на неопределенный период из-за коронавируса

Украинский легионер Торонто Святослав Михайлюк попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает Basket News.

Михайлюк пропустил сегодняшний матч Рэпторс против Сан-Антонио (129:104), ориентировочные сроки его возвращения на площадку неизвестны.

В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 17-17 занимает 9-е место в Восточной конференции.