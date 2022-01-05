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НБА. Финикс обыграл Нью-Орлеан, Мемфис разобрался с Кливлендом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс обыграл Нью-Орлеан, Мемфис разобрался с Кливлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Торонто – Сан-Антонио 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23)

Кливленд – Мемфис 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)

Нью-Йорк – Индиана 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17)

Нью-Орлеан – Финикс 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)

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В статье: НБА Финикс Санз
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