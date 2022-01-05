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Эмбиид и Митчелл признаны игроками месяца в НБА
Лига определила главных героев декабря
На Востоке лучшим в последнем месяце 2021 года стал центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид – камерунец в декабре в среднем за игру набирал по 29,2 очка, 11,2 подбора и 3,9 передачи, а его команда выиграла 8 матчей из 14.
На Западе равных не было защитнику Юты Доновану Митчеллу – американец помог Джаз выиграть 12 из 14 матчей, набирая в среднем за вечер по 30,2 очка, 5,0 передачи и 3,2 подбора.
The Kia NBA Players of the Month for December! #KiaPOTM— NBA (@NBA) January 4, 2022
West: Donovan Mitchell (@utahjazz)
East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/GdzNxof8cT
Лучшими новичками декабря стали Франц Вагнер (Орландо) и Джош Гидди (Оклахома).
Среди тренеров НБА отметила Тэйлора Дженкинса (Мемфис) и Эрика Споэльстру (Майами).
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