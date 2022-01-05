Эмбиид и Митчелл признаны игроками месяца в НБА

На Востоке лучшим в последнем месяце 2021 года стал центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид – камерунец в декабре в среднем за игру набирал по 29,2 очка, 11,2 подбора и 3,9 передачи, а его команда выиграла 8 матчей из 14.

На Западе равных не было защитнику Юты Доновану Митчеллу – американец помог Джаз выиграть 12 из 14 матчей, набирая в среднем за вечер по 30,2 очка, 5,0 передачи и 3,2 подбора.

Лучшими новичками декабря стали Франц Вагнер (Орландо) и Джош Гидди (Оклахома).

Среди тренеров НБА отметила Тэйлора Дженкинса (Мемфис) и Эрика Споэльстру (Майами).