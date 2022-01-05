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Спортивный эксперт: Леброн Джеймс находится в той же точке, что и Том Брэди

Баскетбол
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Он не верит в успех Леброна

Спортивный эксперт: Леброн Джеймс находится в той же точке, что и Том Брэди

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился мнением о лидере "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброне Джеймсе.

"Что касается Леброна, я думаю, он находится в той же точке, что и американский футболист Том Брэди ("Тампа-Бэй Бакканирс"). Думаю, что корабль Брэди уплыл, чтобы выиграть ещё один Супербоул с этой командой в этом году. Возможно, он получит ещё один Супербоул в "Тампе", и на этом всё закончится.

Я думаю, Леброн может быть в той же лодке, это его 19-й год в лиге, у него 10 финалов, 4 перстня, но я не вижу пути с этой командой "Лейкерс", это точно не произойдёт в этом году. Я не вижу его и в следующем году, лига стала глубже, топ-команды лучше", — приводит слова Билла Симмонса Fadeaway World.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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