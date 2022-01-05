Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СумДУ не справился с Днепром в 1/8 финала Кубка Украины
Днепр пополнил ряды победителей
Фото: ФБУ
СумГУ уступил дома Днепру в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Начало поединка не смешило младших и менее опытных игроков Высшей лиги. Хозяева пытались результативно отвечать на каждый выпад суперлигового соперника. Сумчанам в итоге удалось выиграть стартовую 10-минутку в три очка. Но к середине следующей четверти гости выровняли игру и пошли вперед.
Во второй половине сумчан уже не оказалось аргументов и сил, чтобы сдерживать давление гостей. Гости тотально превалировали хозяев. К началу заключительной четверти Днепр уже имел 39 очков преимущества.
КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/8 финала
СумДУ - Днепр - 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)
Популярное сейчас
- Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"
- Черноморец может подписать голкипера Днепра-1 - СМИ
- "Забил" свой последний гол. В Чили футболисты вынесли на поле стадиона гроб с лидером своей команды
- Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах