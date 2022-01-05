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СумДУ не справился с Днепром в 1/8 финала Кубка Украины

Баскетбол
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Днепр пополнил ряды победителей

СумДУ не справился с Днепром в 1/8 финала Кубка Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

СумГУ уступил дома Днепру в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Начало поединка не смешило младших и менее опытных игроков Высшей лиги. Хозяева пытались результативно отвечать на каждый выпад суперлигового соперника. Сумчанам в итоге удалось выиграть стартовую 10-минутку в три очка. Но к середине следующей четверти гости выровняли игру и пошли вперед.

Во второй половине сумчан уже не оказалось аргументов и сил, чтобы сдерживать давление гостей. Гости тотально превалировали хозяев. К началу заключительной четверти Днепр уже имел 39 очков преимущества.

КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/8 финала

СумДУ - Днепр - 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)

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В статье: СумДУ (Сумы) БК Днепр
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