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ESPN уволил ведущую, которую отстранили из-за скандального высказывания

Баскетбол
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Причиной стал телефонный разговор

ESPN уволил ведущую, которую отстранили из-за скандального высказывания

Новина українською

Телеканал ESPN и телеведущая Рэйчел Николс официально расторгли контракт, сообщает New York Post. По соглашению Николс должна была работать на телеканале ещё год.

Следующее место работы Николс пока остаётся неизвестным. Ведущая и ESPN отказываются от комментариев по поводу расторжения сотрудничества. Сообщается, что Николс зарабатывала от 1,5 до 2 миллионов долларов в год.

Напомним, случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году.

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В статье: ESPN
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