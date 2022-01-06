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НБА. Даллас разгромил Голден Стэйт, Бруклин справился с Индианой
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Детройт 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)
Вашингтон – Хьюстон 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)
Орландо – Филадельфия 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)
Бостон – Сан-Антонио 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)
Даллас – Голден Стэйт 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)
Индиана – Бруклин 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)
Милуоки – Торонто 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)
Миннесота – Оклахома 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)
Денвер – Юта 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)
Портленд – Майами 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32)
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