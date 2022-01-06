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Адетокумбо, Морант и Бриджес – в топ-10 данков 2021 года. ВИДЕО
Данки – лучшее, что есть в баскетболе
фото - sltrib.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 данков 2021 года.
В этом видео засветились Яннис Адетокумбо, Джа Морант, Майлз Бриджес и другие звезды лиги.
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