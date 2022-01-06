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Невакцивированный Ирвинг провел первый матч в сезоне

Баскетбол
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Дебют получился ярким

Невакцивированный Ирвинг провел первый матч в сезоне

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Звездный американский плеймейкер Кайри Ирвинг, который отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, в первом матче в сезоне помог Бруклину обыграть Индиану (129:121).

Олимпийский чемпион за 32 минуты набрал 22 очка и отдал 4 результативных передачи.

Ирвинг из-за отказа от вакцинации сможет играть только в выездных матчах.

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В статье: НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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