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Невакцивированный Ирвинг провел первый матч в сезоне
Дебют получился ярким
Звездный американский плеймейкер Кайри Ирвинг, который отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, в первом матче в сезоне помог Бруклину обыграть Индиану (129:121).
Олимпийский чемпион за 32 минуты набрал 22 очка и отдал 4 результативных передачи.
Ирвинг из-за отказа от вакцинации сможет играть только в выездных матчах.
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