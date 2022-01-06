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Эксперт НБА: Леброн лучше Карри, потому что он был лучшим игроком в лиге почти полтора десятилетия

Баскетбол
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Эксперт сравнил двух звезд

Эксперт НБА: Леброн лучше Карри, потому что он был лучшим игроком в лиге почти полтора десятилетия

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Эксперт НБА Билл Симмонс сравнил Леброна Джеймса и Стефена Карри.

"Если просто говорить об общей картине, то тот факт, что Стефен Карри действительно изменил баскетбол, будет иметь большое значение, если учесть несколько финалов и, возможно, пару потенциальных чемпионских перстней. Но я считаю, что Леброн Джеймс лучший игрок, чем Стефен Карри.

Но если просто говорить о карьере и суммировать достижения, то Стефен Карри действительно влияет на баскетбол и то, как в него играют. Это то, чего нет у Леброна. Леброн был лучшим игроком в лиге почти полтора десятилетия, он сделал одну из лучших карьер за всю историю. Но нельзя сказать, что он изменил баскетбол. Он совершенствовал то, что уже было. Карри действительно изменил правила игры", — цитирует Билла Симмонса Fadeaway World.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Стефен Карри
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