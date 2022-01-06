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Прометей узнал соперника в плей-ин Лиги чемпионов

Баскетбол
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Украинская команда сыграет с Хапоэлем

Прометей узнал соперника в плей-ин Лиги чемпионов

Новина українською

Действующий чемпион Украины Прометей получил соперника в плей-ин Лиги чемпионов. В поединке за выход во второй групповой этап соревнований команда израильского специалиста Ронена Гинзбурга сойдется с его соотечественниками – Хапоэлем из Иерусалима.

Прометей сыграет против Хапоэля 12 января на выезде и 18 января в Украине.

Победитель пары Прометей – Хапоэль на втором групповом этапе сыграет в квартете K. Соперниками будут испанская Уникаха, румынский Клуж и победитель пары плей-ин Игокеа – Остенде.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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