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Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана
Очередное достижение в копилку Леброна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс побил очередной рекорд легенды НБА Майкла Джордана, сообщает Essentially Sports.
За последние 10 игр в составе "Лейкерс" Джеймс набрал 327 очков, что является рекордной результативностью в истории НБА на этом отрезке для игроков в возрасте 35+ лет.
Рекордом Майкла Джордана за 10 игр подряд в составе "Чикаго Буллз" было 317 очков. Третьим в данном рейтинге оказался вновь Леброн Джеймс, прежним достижением которого было 302 очка в составе "Лейкерс" за 10 игр.
Ранее "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз", хозяева победили – 122:114.
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