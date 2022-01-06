Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс побил очередной рекорд легенды НБА Майкла Джордана, сообщает Essentially Sports.

За последние 10 игр в составе "Лейкерс" Джеймс набрал 327 очков, что является рекордной результативностью в истории НБА на этом отрезке для игроков в возрасте 35+ лет.

Рекордом Майкла Джордана за 10 игр подряд в составе "Чикаго Буллз" было 317 очков. Третьим в данном рейтинге оказался вновь Леброн Джеймс, прежним достижением которого было 302 очка в составе "Лейкерс" за 10 игр.

Ранее "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз", хозяева победили – 122:114.