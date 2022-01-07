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НБА. Голден Стэйт проиграл Нью-Орлеану, Финикс разгромил Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт проиграл Нью-Орлеану, Финикс разгромил Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Йорк – Бостон 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21)

Нью-Орлеан – Голден Стэйт 101:96 (16:22, 31:24, 28:26, 26:24)

Мемфис – Детройт 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20)

Финикс – Клипперс 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Нью-Орлеан Пеликанс
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