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Победный трехочковый с сиреной защитника Нью-Йорка – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - sports.yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первую позицию занял защитник Нью-Йорка Эр Джей Барретт, который в концовке матча с Бостоном забил победный мяч броском с трехочковой дистанции.
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