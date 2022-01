НБА разрешила Михайлюку возобновить сезон

Защитник Торонто Святослав Михайлюк выведен из протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает в Твиттере обозреватель Джош Левенберг.

Svi Mykhailiuk has cleared COVID protocols and is available for tomorrow's game vs Utah. Yuta Watanabe remains in the protocols and is listed as out.