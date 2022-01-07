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НБА разрешила Михайлюку возобновить сезон

Баскетбол
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Украинец возвращается на площадку

НБА разрешила Михайлюку возобновить сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Торонто Святослав Михайлюк выведен из протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает в Твиттере обозреватель Джош Левенберг.

Михайлюк пропустил матчи с Сан-Антонио и Милуоки, а его возвращение на площадку может состояться в завтрашнем домашнем матче против Юты.

В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 18-17 занимает 7-е место в Восточной конференции.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк коронавирус
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