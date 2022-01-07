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НБА разрешила Михайлюку возобновить сезон
Украинец возвращается на площадку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Торонто Святослав Михайлюк выведен из протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает в Твиттере обозреватель Джош Левенберг.
Svi Mykhailiuk has cleared COVID protocols and is available for tomorrow's game vs Utah. Yuta Watanabe remains in the protocols and is listed as out.— Josh Lewenberg (@JLew1050) January 6, 2022
Михайлюк пропустил матчи с Сан-Антонио и Милуоки, а его возвращение на площадку может состояться в завтрашнем домашнем матче против Юты.
В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.
Торонто с показателем 18-17 занимает 7-е место в Восточной конференции.
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