НБА разрешила Михайлюку возобновить сезон

Защитник Торонто Святослав Михайлюк выведен из протокола НБА по здоровью и безопасности, сообщает в Твиттере обозреватель Джош Левенберг.

Svi Mykhailiuk has cleared COVID protocols and is available for tomorrow's game vs Utah. Yuta Watanabe remains in the protocols and is listed as out. — Josh Lewenberg (@JLew1050) January 6, 2022

Михайлюк пропустил матчи с Сан-Антонио и Милуоки, а его возвращение на площадку может состояться в завтрашнем домашнем матче против Юты.

В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 18-17 занимает 7-е место в Восточной конференции.