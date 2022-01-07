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НБА представила лучшие победные броски сезона 2021-2022. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Таких моментов уже набралось прилично

НБА представила лучшие победные броски сезона 2021-2022. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку «баззер-биттеров» в сезоне 2022-2021.

Особняком в этом видео стоит защитник Чикаго ДеМар ДеРозан, который стал первым баскетболистом в истории с победными бросками в двух подряд матчах.

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В статье: баскетбол НБА
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