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НБА представила лучшие победные броски сезона 2021-2022. ВИДЕО
Таких моментов уже набралось прилично
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку «баззер-биттеров» в сезоне 2022-2021.
Особняком в этом видео стоит защитник Чикаго ДеМар ДеРозан, который стал первым баскетболистом в истории с победными бросками в двух подряд матчах.
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