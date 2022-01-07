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Представлено расписание матчей Прометея в плей-ин Лиги чемпионов
Серия до двух побед
фото - БК Прометей
Чемпион Украины по баскетболу Прометей в раунде плей-ин Лиги чемпионов сыграет с Хапоэлем из Иерусалима.
Официальный сайт турнира сообщает, что первый матч между Прометеем и клубом из Израиля состоится 12 января в 21:00 по киевскому времени в Иерусалиме.
Повторная встреча пройдет 18 января в 19:00 по Киеву в Запорожье.
При необходимости третья игра серии состоится 20 января в 21:00 на площадке Хапоэля.
Если Прометей выйдет победителем из дуэли плей-ин, то во втором групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Уникахой, Клужем и Останде/Игокеа.
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