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Представлено расписание матчей Прометея в плей-ин Лиги чемпионов

Баскетбол
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Серия до двух побед

Представлено расписание матчей Прометея в плей-ин Лиги чемпионов

фото - БК Прометей

Новина українською

Чемпион Украины по баскетболу Прометей в раунде плей-ин Лиги чемпионов сыграет с Хапоэлем из Иерусалима.

Официальный сайт турнира сообщает, что первый матч между Прометеем и клубом из Израиля состоится 12 января в 21:00 по киевскому времени в Иерусалиме.

Повторная встреча пройдет 18 января в 19:00 по Киеву в Запорожье.

При необходимости третья игра серии состоится 20 января в 21:00 на площадке Хапоэля.

Если Прометей выйдет победителем из дуэли плей-ин, то во втором групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Уникахой, Клужем и Останде/Игокеа.

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В статье: баскетбол БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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