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НБА. Лень показывает лучший результат в сезоне, однако Сакраменто проигрывает Денверу
Результаты тура НБА
В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Сан-Антонио"
119 – 100 (39-19; 32-34; 26-27; 22-20)
"Бруклин" – "Милуоки"
109 – 121 (21-29; 28-31; 31-38; 29-23)
"Торонто" – "Юта"
122 – 108 (25-40; 24-22; 45-30; 28-16)
"Оклахома-Сити" – "Миннесота"
105 – 135 (28-32; 29-41; 23-30; 25-32)
"Хьюстон" – "Даллас"
106 – 130 (23-43; 37-37; 26-30; 20-20)
"Чикаго" – "Вашингтон"
130 – 122 (37-32; 36-34; 34-29; 23-27)
"Денвер" – "Сакраменто"
121 – 111 (35-23; 31-31; 30-31; 25-26)
Алексей Лень за 27 минут 52 секунды на площадке оформил дабл-дабл, набрав 18 очков, совершив 10 подборов и 2 передачи. Это лучшая результативность в сезоне для украинца.
"Лейкерс" – "Атланта"
134 – 118 (34-28; 30-33; 37-26; 33-31)
"Портленд" – "Кливленд"
101 – 114 (21-24; 26-33; 31-25; 23-32)
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