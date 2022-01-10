Лень собрал дабл-дабл во втором матче подряд

Сакраменто на выезде проиграл Портленду, но для Алексея Леня матч сложился успешно.

Украинец вышел в стартовой пятерке и отыграл чуть больше 23 минут – на его счету 16 очков (7 из 13 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и 10 подборов, а его показатель полезности составил «-5».

Лень впервые с января 2020 года оформил дабл-дабл в двух матчах подряд.

В сезоне 2021-2022 украинец в среднем за игру набирает по 7,0 очка и 4,8 подбора.

Портленд – Сакраменто 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)