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Лень собрал дабл-дабл во втором матче подряд
Украинца прорвало
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто на выезде проиграл Портленду, но для Алексея Леня матч сложился успешно.
Украинец вышел в стартовой пятерке и отыграл чуть больше 23 минут – на его счету 16 очков (7 из 13 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и 10 подборов, а его показатель полезности составил «-5».
Лень впервые с января 2020 года оформил дабл-дабл в двух матчах подряд.
В сезоне 2021-2022 украинец в среднем за игру набирает по 7,0 очка и 4,8 подбора.
Портленд – Сакраменто 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)
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