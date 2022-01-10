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НБА. Голден Стэйт обыграл Кливленд, осечки Чикаго и Лейкерс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт обыграл Кливленд, осечки Чикаго и Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Сан-Антонио 121:119 OT (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6)

Клипперс – Атланта 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)

Орландо – Вашингтон 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)

Оклахома-Сити – Денвер 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)

Хьюстон – Миннесота 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)

Даллас – Чикаго 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20)

Голден Стэйт – Кливленд 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)

Лейкерс – Мемфис 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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