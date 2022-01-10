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Томпсон набрал 17 очков в первом матче за 2,5 года
Шикарный камбэк звезды НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Западной конференции Голден Стэйт в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл Кливленд (96:82), а главным событием стало возвращение на площадку звездного снайпера Клэя Томпсона, который из-за двух подряд тяжелых травм не играл с июня 2019 года.
Томпсон за 20 минут набрал 17 очков (7 из 18 с игры) и отметился серией эффектных моментов.
Также 31-летний американец стал 21-м баскетболистом в истории НБА с как минимум 1800 точными трехочковыми.
Клэй Томпсон – трехкратный чемпион НБА и пятикратный участник Матчей всех звезд.
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