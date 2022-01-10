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Томпсон набрал 17 очков в первом матче за 2,5 года

Баскетбол
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Шикарный камбэк звезды НБА

Томпсон набрал 17 очков в первом матче за 2,5 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер Западной конференции Голден Стэйт в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл Кливленд (96:82), а главным событием стало возвращение на площадку звездного снайпера Клэя Томпсона, который из-за двух подряд тяжелых травм не играл с июня 2019 года.

Томпсон за 20 минут набрал 17 очков (7 из 18 с игры) и отметился серией эффектных моментов.

Также 31-летний американец стал 21-м баскетболистом в истории НБА с как минимум 1800 точными трехочковыми.

Клэй Томпсон – трехкратный чемпион НБА и пятикратный участник Матчей всех звезд.

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Клэй Томпсон
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