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Сумасшедший блок-шот Моранта в матче с Лейкерс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил плеймейкер Мемфиса Джа Морант, который в матче с Лейкерс отметился невероятным блок-шотом двумя руками.
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