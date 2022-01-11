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Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Кливлендом

Баскетбол
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Украинец потерял бросок

Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Кливлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сакраменто в домашнем матче не успел догнать Кливленд, а Алексей Лень провел один из худших матчей в карьере по проценту реализации бросков с игры.

Центровой сборной Украины за 24 минуты набрал 4 очка (2 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), собрал 10 подборов и завершил матч с показателем полезности «-9».

В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,9 очка и 5,0 подбора, забивая почти 53% бросков.

Сакраменто – Кливленд 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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