Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Кливлендом

Сакраменто в домашнем матче не успел догнать Кливленд, а Алексей Лень провел один из худших матчей в карьере по проценту реализации бросков с игры.

Центровой сборной Украины за 24 минуты набрал 4 очка (2 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), собрал 10 подборов и завершил матч с показателем полезности «-9».

В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,9 очка и 5,0 подбора, забивая почти 53% бросков.

Сакраменто – Кливленд 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)