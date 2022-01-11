Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Кливлендом
Украинец потерял бросок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто в домашнем матче не успел догнать Кливленд, а Алексей Лень провел один из худших матчей в карьере по проценту реализации бросков с игры.
Центровой сборной Украины за 24 минуты набрал 4 очка (2 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), собрал 10 подборов и завершил матч с показателем полезности «-9».
В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,9 очка и 5,0 подбора, забивая почти 53% бросков.
Сакраменто – Кливленд 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)
Популярное сейчас
- Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна
- Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре
- Шевченко удержался на посту, усиление Александрии и Черноморца. Главные новости за 10 января
- Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО