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НБА. Милуоки проиграл Шарлотт, осечки Юты и Бруклина
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Юта 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)
Шарлотт – Милуоки 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)
Нью-Йорк – Сан-Антонио 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)
Бостон – Индиана 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)
Хьюстон – Филадельфия 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)
Портленд – Бруклин 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)
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