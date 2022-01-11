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НБА. Милуоки проиграл Шарлотт, осечки Юты и Бруклина

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Милуоки проиграл Шарлотт, осечки Юты и Бруклина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Юта 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)

Шарлотт – Милуоки 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)

Нью-Йорк – Сан-Антонио 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)

Бостон – Индиана 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)

Хьюстон – Филадельфия 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)

Портленд – Бруклин 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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