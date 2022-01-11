Данк форварда Индианы в быстром прорыве – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

Ежедневную подборку возглавил Ошей Бриссетт, который в матче с Бостоном забил данк через Джейсона Тэйтума после передачи через всю площадку от Лэнса Стивенсона.