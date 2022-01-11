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Данк форварда Индианы в быстром прорыве – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - nba.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил Ошей Бриссетт, который в матче с Бостоном забил данк через Джейсона Тэйтума после передачи через всю площадку от Лэнса Стивенсона.
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