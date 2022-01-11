Стефен Карри признался, какой командой хотел быть задрафтованным

Звёздный игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри рассказал, что, когда только начинал свой путь в НБА, хотел присоединиться к "Нью-Йорк Никс".

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"Я очень хотел перейти в "Никс". Помню, драфт был в Нью-Йорке, как раз был день рождения моего отца, 25 июня 2009 года. В то время я много разговаривал с генеральным директором "Нью-Йорка". Тогда он сказал, что если будет в совете директоров, клуб выберет меня. Я считал, что буду с "Никс". Но всё случилось так, как и должно было. В итоге я с "Уорриорз", — сказал Карри в интервью на канале GQ Sports в YouTube.