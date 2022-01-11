Лука Дончич установил новый рекорд НБА

Словенский баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич оформил трипл-дабл (24-14-14) в игре с "Чикаго Буллз" (113:99).

Теперь на его счету 39 трипл-даблов в НБА, что является рекордом лиги среди игроков до 23 лет. Дончич превзошёл легендарного Оскара Робертсона (38).

В нынешнем сезоне Дончич набирает 24,8 очка, 8,2 подбора и 9,0 передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что словенец пропустил практически все декабрьские матчи.