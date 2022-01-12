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НБА. Мемфис разобрался с Голден Стэйтом, Финикс остановил Торонто

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Мемфис разобрался с Голден Стэйтом, Финикс остановил Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Оклахома-Сити 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25)

Торонто – Финикс 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30)

Мемфис – Голден Стэйт 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)

Нью-Орлеан – Миннесота 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)

Чикаго – Детройт 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)

Клипперс – Денвер 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Мемфис Гриззлиз
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