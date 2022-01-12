Прометей начинает путь в плей-ин Лиги чемпионов в Иерусалиме. Текстовая трансляция

В среду, 12 января, состоится первая встреча раунда плей-ин Лиги чемпионов, в которой "Хапоэль" у себя на площадке будет принимать "Прометей". Для украинской команды это дебют на такой стадии турнира. Этот раунд включает серию до двух побед, при этом преимущество своей площадки имеет "Хапоэль" как вторая команда своей группы. Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 21:00.

"Хапоэль" (Иерусалим) - Прометей (Камянское) 83:54 (40:16, 22:24, 16:7)

Четвертая четверть

2 мин. Ариеля снова забыли под кольцом. У нас ответил Липовый - 83:54

2 мин. Начинаем четверть с хорошей игры в защите, но уже очень поздно.

1 мин. Отличный проход от Мишулы - 78:49. И тут же дальний от Петрова - 78:52

Четверть началась!!!

Третья четверть

Четверть завершилась - 78:47

10 мин. Не день Билана сегодня. Центровой забросил только 1 штрафной.

10 мин. Билан без сопротивления забросить не смог, а у Ариеля всё получилось - 78:44

9 мин. Беликов и Мишула дальние забросить не смогли

8 мин. Отличный проход от Доу - 76:44

8 мин. Ничего сегодня не залетает у Прометея. Легионеры свою игру найти не могут.

7 мин. Наконец-то. Доу забросил штрафные и Прометей набрал первые очки в четверти

7 мин. Пропускаем дальний от Домрата - 75:40

6 мин. Даже Липовой сегодня не может забросить. Шок.... Шесть минут не можем забросить.

5 мин. Гейтс исполнял данк и получил повреждение.

5 мин. В этой четверти мы пока только пропускаем...

5 мин. Блок-шот получает Сидоров. Прометей продолжает сухую серию в третьей. Ещё и технический для Харрисона.

4 мин. Билан ошибается в атаке, а Адамс забросил из под кольца - 69:40

3 мин. Никак не можем забросить в третьей четверти. Петров и компания очень много ошибаются.

3 мин. Забыли об Обасохане и он забрасывает дальний - 67:40. Провальное начало четверти.

2 мин. Адамс продавил Петрова и забросил из под кольца - 64:40.

1 мин. Четверть началась с двох неточных бросков соперников. Но, и наши также ошиблись.

Матч возобновился!!! Верим в чудо.

Вторая четверть

Начало встречи наши баскетболисты провалили. У соперников залетало всё - 40 очков за 10 минут это невероятный показатель. Лишь в конце второй четверти баскетболисты Прометея начали приходить в себя, но результат очень печальный. На больший перерыв уходим с отставанием в 22 очка.

Вторая четверть завершилась - 62:40.

10 мин. Хороший проход от Сидорова и счёт уже не такой страшный - 60:40

10 мин. В защите начали играть плотнее и это даёт свои плоды.

9 мин. Браймо нарушает правила и Стеффенс за это соперников наказал - 60:38. Хороший отрезок для Прометея.

8 мин. Хапоэль уже заработал 5 фолов. Хариссон штрафные забросил - 60:33. Тут ещё и дальний от Стеффенса - 60:36

8 мин. Соперники творят всё, что хотят. Мы очень много ошибаемся.

7 мин. Быстрый проход от Хариссона и атака из под кольца - 59:31

7 мин. Кеннеди получает технический фол. Нервы сдали в нашего легионера. Ариель забросил штрафной. 59:29

6 мин. Хариссон и Обасохан обменялись точными бросками - 56:29

5 мин. И штрафные у нас не идут. Стеффенс забросил только один - 54:27

5 мин. Кошмарный сон у нас продолжается и во второй четверти. Адамс забрасывает штрафные - 54:26

4 мин. Очень медленно мы сегодня играем. Соперники перекрывают всё. Три очка от Ариеля - 52:26

3 мин. Харрисон и Адамс обменялись точными бросками. У нас в быстрой атаке ещё и Сидоров забросил дальний - 49:26

3 мин. Домрат забрасывает три с фолом. Нарушил правила Петров - 46:21

2 мин. Доу заработал штрафные, но забросил только один. 42:21

2 мин. Быстрая атака от Адамса и мы снова проспали. У нас из под кольца забросил Билан. 42:20

1 мин. Отличный проход от Сидорова в начале четверти - 40:18.

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершена!!!

10 мин. Сидоров ошибается и мы пропускаем данк от Обасохана. 37:16. Ещё и три очка от Ариеля - 40:16. Катастрофа...

9 мин. Ариель забрасывает дальний - 34:13. У них сегодня залетает всё

8 мин. Стеффенс забрасывает штрафные - 29:13. Но, тут же пропускаем атаку Обасохана.

8 мин. Не ожидали ми такого начала матча. У наших баскетболистов ничего не получается. Спасает лишь точный дальний бросок Лукашова - 29:11

7 мин. Очень много ошибаемся в простых ситуациях. Пропускаем быструю атаку от Воркмана - 29:8.

6 мин. Петров продавил Воркмана и забросил два, но соперник тут-же ответил дальним. 27:8

5 мин. Хорошая атака от Сидорова и фол в нападении для хозяев - 22:6.

5 мин. Браймо продавил Билана и забросил из-под кольца. Ещё три штрафных заработал Адамс. Легионер Хапоэля забросил все штрафные - 22:3.

4 мин. Билан нарушает правила в нападении. Ничего у Прометея пока не получается. Ещё один дальний от Адамса - 17:3. Что творят хозяева...

4 мин. Пассивно пока играют наши баскетболисты, а соперники не ошибаются. Теперь уже три очка забрасывает Обасохан - 14:3. Разгром. Берём тайм-аут.

3 мин. Свою игру в защите пока найти не можем. Снова пропускаем дальний от Адамса. 11:3

2 мин. Ответ от Харрисона - 6:3, но тут же пропускаем быструю атаку из под кольца от Гейтса. 8:3

1 мин. Начинается игра с дальнего броска Адамса. Мы в атаке ошиблись - 3:0. Ещё один дальний, теперь от Гейтса - 6:0

Матч начался!!! Стартовое вбрасывание выиграли украинцы.

20:40: Добрый вечер. Предлагаем вместе с нами поболеть за Прометей, который сегодня стартует в раунде плей-ин Лиги чемпионов. Начинаем через 20 минут.