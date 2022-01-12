Киев-Баскет празднует нервную победу в Кубке Европы. Как это было

Украинский столичный клуб "Киев-Баскет" продолжает борьбу на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА за две путёвки в следующий раунд турнира. В третьем туре на родной площадке "пчёлы" встретятся с середняком текущего немецкого чемпионата, "Крайльсхаймом". Поединок состоится в среду, 12 января, и начнётся в 19:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в нашей текстовой трансляции.

После двух туров "Киев-Баскет" занимает вторую строчку в таблице, по разу выиграв и проиграв. К слову, такие же показатели у его сегодняшнего соперника. В четвертьфинал Кубка Европы выйдут две лучших команды квартета.

"Киев-Баскет" (Украина) - "Крайльсхайм" (Германия) 72:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)

Четвёртая четверть

"Крайльсхайм" до сирены ещё успевает забросить два очка, но положение для гостей это не спасает! "Киев-Баскет" побеждает! Ох, какая же тяжёлая победа украинской команды...

10 мин. Шесть секунд и штрафные для Кэфи. Первый он не забрасывает, но второй точен.

10 мин. Сэвэдж забрасывает быстрые три очка, возвращая нервозность в игру. Украинская команда берёт тайм-аут за 12 секунд до конца четверти.

10 мин. Кэфи со штрафных хладнокровен. "Плюс шесть" за 22 секунды!

10 мин. Технический фол для "Киев-Баскета" Стаки с линии штрафных не попадает, а затем отстояли киевляне в обороне! 40 секунд до конца!

9 мин. Шортс у гостей мажет два штрафных! Пока преимущество в четыре очка остаётся у хозяев.

9 мин. Киевляне отстояли в обороне, а Кэфи по лицевой находит ещё два балла! Так держать!

8 мин. Радославлевич отвечает своей пробежкой, а Гаррет зарабатывает из-под кольца тяжёлые два очка! 130 секунд до сирены, "Киев-Баскет" ведёт в два очка!

8 мин. Отличная игра под своим кольцом! Дважды мы отбиваемся! Правда, пока впереди запомнились только пробежкой Вудсона.

7 мин. Свинг находит два очка! Паритет на табло!

6 мин. Стаки зарабатывает на своё кольцо технический фол, Кэфи один штрафной реализовывает. 64:66 и наше владение.

5 мин. Кэффи! Три очка с сиреной! Вау! Всего один балл проигрываем!

4 мин. Гарретт дважды забросил со штрафных, хорошо выстояли "дома" и Вашингтон также с линии забросил один. "Минус четыре" за шесть минут до сирены! Уверовали раньше времени гости в победу, и берёт их тренерский штаб тайм-аут!

3 мин. Не получается пока подобраться поближе в счёте. Киевляне всё ещё уступают в промежутке между 8 и 10 очками.

2 мин. Аникенко забросил один из двух штрафных, а второй решил специально промазать, но получилось очень плохо: мяч у "Киев-Баскета" отобрали. Правда, удалось отзащищаться, а Кэффи был точен!

1 мин. На старте заключительной десятиминутки Льюис в проходе забрасывает ещё два. "Минус десять" будет отыграть очень тяжело.

Третья четверть

10 мин. Ух, Блэк находит для гостей трёхочковый и позволяет своей команде перед последним перерывом вести в восемь очков - 50:58.

9 мин. Ну, а в ответ Стаки реализовывает свои штрафные.

9 мин. Теперь Свинг становится на линию штрафных, забрасывая оба! Два очка проигрывает команда из Киева!

9 мин. Скапинцев с линии штрафных спокойно забрасывает два. Пока "минус четыре" для киевлян.

8 мин. Неудачный отрезок для нашей команды. У гостей залетает практически всё, у нас из-за чрезмерного желания начался брак. 46:53 на табло.

7 мин. Льюис забрасывает два с линии штрафных, упрочняя преимущество гостей. Пока "горим" не критичные пять очков.

6 мин. И тут же Гаррет забрасывает ещё два! Три очка пока проигрываем, и тайм-аут у гостей!

6 мин. Скапинцев - два из двух с линии. Пока уступаем в пять баллов.

5 мин. Гарретт только один из двух штрафных забрасывает, а в ответ Стаки ложит три! "Минус девять" уже для нас.

4 мин. Прозевали дальний бросок Шортса и уже уступаем 39:46. Тайм-аут от "Киев-Баскета".

3 мин. Очень много попыток от "Киев-Баскета" издали, но всё мимо. Может, получится найти "расбросаются". Либо же от дальних нужно отказываться. Поа 39:41 на табло.

1 мин. Резво начинаем вторую половину! Вудсон в первой же атаке забросил три, неплохо смотримся в обороне. Правда, развить преимущество пока не удаётся.

Вторая четверть

10 мин. Сэвэдж с линии штрафных за 23 секунды до конца вывел "Крайльсхайм" вперёд. У киевлян оставалось время на одну атаку и её в проходе завершил Свинг! Казалось, уйдём на перерыв при ничьей, но из угла площадки под звук сирены Ковачевич отправляет три очка в киевскую корзину. Увы, нам теперь нужно догонять. 36:39.

9 мин. Вашингтон с двух штрафных снова делает хозяев лидерами встречи. Но Льюис отвечает удачным броском у гостей. 34:34.

8 мин. Теперь уже Шортс под звук сирены плюс один из двух штрафных Радославлевича восстанавливают паритет на табло. 30:30.

7 мин. Бог ты мой! Вудсон под прессингом двух игроков и на последней секунде без подготоки забрасывает три очка! "Киев-Баскет" снова выходит вперёд!

6 мин. Дальние три очка от Вудсона! Мало таких удачных попыток мы сегодня видим!

5 мин. На экваторе четверти тренерский штаб хозяев берёт тайм-аут. 24:23 на табло.

4 мин. Вашингтон находит невероятно сложные три очка! Было три попытки из трёхсекундной зоны у наших игроков, и только третья из них получилась результативной! 24:19! Тем временем, "Киев-Баскет" уже набрал пять фолов. У соперника только один.

3 мин. Наконец-то! Гаррет находит в проходе два. Гости берут тайм-аут при счёте 22:19.

2 мин. Очень тяжело сейчас "Киев-Баскету". "Крайльсхайм" серьёзно прибавил. Приходится терпеть. Тем не менее, пока ведём 20:19. За 120 секунд не набрали ни одного очка в четверти.

1 мин. Обоюдоострая игра на первых секундах второй четверти. Но из-за чрезмерного желания подводит точность. Первые очки после перерыва заработал "немец" Шортс, забросив два штрафных.

Первая четверть

10 мин. Аникиенко данком выводит киевлян вперёд! А на последних секундах Гарретт добавил ещё два! 20:16 мы уходим на первый перерыв. Проснулась под конец четверти наша команда, стала получаться игра в обороне, но слишком много смазанных дальних на чужой половине площадки чуть нивелируют общие впечатления. Тем не менее, у нас "плюс четыре"!

8 мин. Аникиенко отправляет трёшку в чужую корзину! Счёт равный 16:16!

7 мин. Великолепная игра от Томпсона! Сперва мяч перехватил и разогнал контратаку, а затем заработал "два с фолом"! 13:14 на табло.

6 мин. Кэффи две подряд атаки завершает результативно. Дышать чуть легче стало, но киевляне всё равно пока уступают 10:12.

5 мин. "Крайльсхайм" находит ещё два точных балла, а вот у "Киев-Баскета" игра в нападении не идёт. Не помешало бы ещё и в защите поправить, потому что практически каждую свою атаку сейчас гости завершают точным броском.

4 мин. Снова Вашингтон зарабатывает штрафные броски и на этот раз дважды забрасывает. 6:6.

3 мин. Очень быстро - в двух атаках подряд - немцы восстанавливают паритет в счёте. Пока есть у "Киев-Баскета" проблемы в атаке.

2 мин. Вашингтон в первой же атаке даёт три очка, но затем отправил в чужую корзину только один из двух штрафных.

1 мин. Матч начался! Киевляне выиграли стартовое вбрасывание.