Киев-Баскет продолжает сражение за плей-офф Кубка Европы. Текстовая трансляция

Украинский столичный клуб "Киев-Баскет" продолжает борьбу на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА за две путёвки в следующий раунд турнира. В третьем туре на родной площадке "пчёлы" встретятся с середняком текущего немецкого чемпионата, "Крайльсхаймом". Поединок состоится в среду, 12 января, и начнётся в 19:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в нашей текстовой трансляции.

После двух туров "Киев-Баскет" занимает вторую строчку в таблице, по разу выиграв и проиграв. К слову, такие же показатели у его сегодняшнего соперника. В четвертьфинал Кубка Европы выйдут две лучших команды квартета.

"Киев-Баскет" (Украина) - "Крайльсхайм" (Германия) 46:51 (20:16, 16:23)

Четвёртая четверть

Третья четверть

7 мин. Льюис забрасывает два с линии штрафных, упрочняя преимущество гостей. Пока "горим" не критичные пять очков.

6 мин. И тут же Гаррет забрасывает ещё два! Три очка пока проигрываем, и тайм-аут у гостей!

6 мин. Скапинцев - два из двух с линии. Пока уступаем в пять баллов.

5 мин. Гарретт только один из двух штрафных забрасывает, а в ответ Стаки ложит три! "Минус девять" уже для нас.

4 мин. Прозевали дальний бросок Шортса и уже уступаем 39:46. Тайм-аут от "Киев-Баскета".

3 мин. Очень много попыток от "Киев-Баскета" издали, но всё мимо. Может, получится найти "расбросаются". Либо же от дальних нужно отказываться. Поа 39:41 на табло.

1 мин. Резво начинаем вторую половину! Вудсон в первой же атаке забросил три, неплохо смотримся в обороне. Правда, развить преимущество пока не удаётся.

Вторая четверть

10 мин. Сэвэдж с линии штрафных за 23 секунды до конца вывел "Крайльсхайм" вперёд. У киевлян оставалось время на одну атаку и её в проходе завершил Свинг! Казалось, уйдём на перерыв при ничьей, но из угла площадки под звук сирены Ковачевич отправляет три очка в киевскую корзину. Увы, нам теперь нужно догонять. 36:39.

9 мин. Вашингтон с двух штрафных снова делает хозяев лидерами встречи. Но Льюис отвечает удачным броском у гостей. 34:34.

8 мин. Теперь уже Шортс под звук сирены плюс один из двух штрафных Радославлевича восстанавливают паритет на табло. 30:30.

7 мин. Бог ты мой! Вудсон под прессингом двух игроков и на последней секунде без подготоки забрасывает три очка! "Киев-Баскет" снова выходит вперёд!

6 мин. Дальние три очка от Вудсона! Мало таких удачных попыток мы сегодня видим!

5 мин. На экваторе четверти тренерский штаб хозяев берёт тайм-аут. 24:23 на табло.

4 мин. Вашингтон находит невероятно сложные три очка! Было три попытки из трёхсекундной зоны у наших игроков, и только третья из них получилась результативной! 24:19! Тем временем, "Киев-Баскет" уже набрал пять фолов. У соперника только один.

3 мин. Наконец-то! Гаррет находит в проходе два. Гости берут тайм-аут при счёте 22:19.

2 мин. Очень тяжело сейчас "Киев-Баскету". "Крайльсхайм" серьёзно прибавил. Приходится терпеть. Тем не менее, пока ведём 20:19. За 120 секунд не набрали ни одного очка в четверти.

1 мин. Обоюдоострая игра на первых секундах второй четверти. Но из-за чрезмерного желания подводит точность. Первые очки после перерыва заработал "немец" Шортс, забросив два штрафных.

Первая четверть

10 мин. Аникиенко данком выводит киевлян вперёд! А на последних секундах Гарретт добавил ещё два! 20:16 мы уходим на первый перерыв. Проснулась под конец четверти наша команда, стала получаться игра в обороне, но слишком много смазанных дальних на чужой половине площадки чуть нивелируют общие впечатления. Тем не менее, у нас "плюс четыре"!

8 мин. Аникиенко отправляет трёшку в чужую корзину! Счёт равный 16:16!

7 мин. Великолепная игра от Томпсона! Сперва мяч перехватил и разогнал контратаку, а затем заработал "два с фолом"! 13:14 на табло.

6 мин. Кэффи две подряд атаки завершает результативно. Дышать чуть легче стало, но киевляне всё равно пока уступают 10:12.

5 мин. "Крайльсхайм" находит ещё два точных балла, а вот у "Киев-Баскета" игра в нападении не идёт. Не помешало бы ещё и в защите поправить, потому что практически каждую свою атаку сейчас гости завершают точным броском.

4 мин. Снова Вашингтон зарабатывает штрафные броски и на этот раз дважды забрасывает. 6:6.

3 мин. Очень быстро - в двух атаках подряд - немцы восстанавливают паритет в счёте. Пока есть у "Киев-Баскета" проблемы в атаке.

2 мин. Вашингтон в первой же атаке даёт три очка, но затем отправил в чужую корзину только один из двух штрафных.

1 мин. Матч начался! Киевляне выиграли стартовое вбрасывание.