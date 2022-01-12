Джеймс Харден может покинуть Бруклин

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст рассказал в своём подкасте о том, что президент "Филадельфии Сиксерс" Дэрил Мори хочет подписать контракт с Джеймсом Харденом.

В своём нынешнем контракте Харден имеет опцию игрока и может отказаться от продления соглашения в следующем сезоне. Хотя он не проявлял никаких признаков желания покинуть "Бруклин Нетс", его связь с Дэрилом Мори может сыграть ключевую роль в этой ситуации.

Недавно Харден во второй раз за время выступления в "Бруклине" набрал 35+ очков и 15+ передач за игру, чего ранее не делал ни один баскетболист в истории франшизы.