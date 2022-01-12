Киев-Баскет вырвал победу у Крайльсхайма в Кубке Европы ФИБА

Киев-Баскет победил дома немецкий Крайльсхайм в третьем матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА – 73:71.

Поединок оказался непростым для хозяев. Гости со старта пытались взять под контроль игру. Наладив взаимодействие киевляне все же выиграли стартовую 10-минутку.

С возобновлением игры немцы добавили скорости и агрессии в атаке. Киевляне большую часть игрового времени второй половины вынуждены были догонять. В начале заключительной четверти отставание достигало 10 очков.

В итоге хозяева за 4 минуты до конца игрового времени сравняли счет и вернули преимущество, которое уже не отпустили.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа J. Тур 3

Киев-Баскет (Украина) – Крайльсхайм (Германия) – 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)