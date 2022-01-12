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Прометей уступил в первом матче плей-ин Лиги чемпионов

Баскетбол
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Украинцы не смогли справиться с Хапоэлем

Прометей уступил в первом матче плей-ин Лиги чемпионов

фото - Лига чемпионов

Новина українською

В среду, 12 января, состоялся первый матч раунда плей-ин Лиги чемпионов, в которой "Хапоэль" у себя на площадке принимал "Прометей". Для украинской команды это дебют на такой стадии турнира.

Уже со старта матча хозяева сделали мощный рывок, который принес им уверенное преимущество. Во второй четверти украинская команда смогла сдержать натиск соперника и даже сократила отставание до 2 очков.

После первой половины гости снова расслабились и не могли наладить игру. Броски в Прометея не шли и за третью четверть он забросил лишь 7 очков. В завершающем отрезке игры наша команда снова прижала соперника, но было уже позно.

Напомним, что этот раунд включает серию до двух побед, при этом преимущество своей площадки имеет "Хапоэль" как вторая команда своей группы.

"Хапоэль" (Иерусалим) - Прометей (Камянское) 95:70 (40:16, 22:24, 16:7, 17:23)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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