Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
8 очков Леня помогли Сакраменто обыграть Лейкерс
Команда украинца огорчила ЛеБрона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто за счет ударной третьей четверти в домашнем матче разобрался с Лейкерс.
Алексей Лень со скамейки запасных отыграл почти 18 минут. На счету центрового сборной Украины 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 3 подбора и 3 результативных передач, а его показатель полезности составил «-10».
Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,0 очка и 4,9 подбора.
Сакраменто с показателем 17-27 занимает 11-е место в Западной конференции.
Сакраменто – Лейкерс 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)
Популярное сейчас
- КАН. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар. 0:1. Это уже не смешно
- Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне
- Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка
- Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО