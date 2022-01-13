8 очков Леня помогли Сакраменто обыграть Лейкерс

Сакраменто за счет ударной третьей четверти в домашнем матче разобрался с Лейкерс.

Алексей Лень со скамейки запасных отыграл почти 18 минут. На счету центрового сборной Украины 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 3 подбора и 3 результативных передач, а его показатель полезности составил «-10».

Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,0 очка и 4,9 подбора.

Сакраменто с показателем 17-27 занимает 11-е место в Западной конференции.

Сакраменто – Лейкерс 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)