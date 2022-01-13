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Портленд на 6-8 месяцев потерял свою главную звезду
У клуба НБА большие проблемы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард вынужден лечь на хирургический стол из-за хронических проблем с животом.
Сообщается, что на полное восстановление Лилларду потребуется как минимум 6-8 недель. Таким образом, американец сохраняет шансы вернуться на площадку в текущем сезоне.
В сезоне 2021-2022 Лиллард в среднем за игру набирает по 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи.
Портленд с показателем 16-24 занимает 10-е место в Западной конференции.
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