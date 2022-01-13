Аткинс вырывает для Прометея победу в Бельгии. Как это было

Женская баскетбольная команда "Прометей" играет свой первый матч 1/8 финала Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Бельгии, "Касторс Брен".Встреча состоится в четвег, 13 января, в бельгийском городе Брен-л'Алли. Стартовое вбрасывание состоится в 20:30 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.

Бельгийский клуб шесть раз становился чемпионом страны. Все эти титулы были добыты с 2014 по 2019 год, а в этом сезоне команда также является претендентом на чемпионство: в 11 матчах первенства она не потерпела ни одного поражения.

"Касторс Брен" (Брен-л'Алли, Бельгия) - "Прометей" (Камянское, Украина) 92:93 (18:27, 21:19, 21:24, 32:23)

Четвёртая четверть

Очень нервная последняя четверть для нашей команды. Казалось, что уже победу не упустим, но соперницы проявили характер и даже повели в счёте. Но, в концовке проявила лидерские качества Актинс, которая и принесла победу Прометею в первом матче 1/8 финала Еврокубка.

Матче завершился!!!! 92:93. Наша команда вырывает победу!!!

10 мин. Соперницы нарушают правила и Аткинс забрасывает штрафной - 92:93

10 мин. Дальний от Аткинс... Браво!!!! 92:92. Как же вовремя забросила наша легионерка...

10 мин. Квинн в простой ситуации ошибается, но Линдстрем уже не простила Прометей - 92:89

9 мин. Холмс отпустила Кониг и она забросила дальний - 90:89. Мы уже уступаем. Очень обидно...

8 мин. Юркевичус отдала, а Холмс упустили защитницы - 87:89. Очень нервная концовка матча.

8 мин. Точная атака от Бережинской и счёт снова равный.

7 мин. Аткинс забрасывает штрафные и выводит Прометей вперёд - 85:87

7 мин. Мбака дальним сравнивает счёт. 85:85

6 мин. Квинн отдаёт, а Конинг забрасывает из под кольца. 82:85. Жаркая у нас будет концовка.

5 мин. После перерыва очень непросто нашей команды. Легионерок выключили из игры, а в защите мы много ошибаемся.

4 мин. Точные атаки от Рамме и Бабич. Разыгрались у нас команды - 80:85

3 мин. Бережинская отдаёт, а Квинн забрасывает без сопротивления - 72:76. Холмс и Бережинская обменялись точными дальними - 75:79

3 мин. Квинн в проходе огорчает Прометей - 68:76. И тут же после ошибки в атаке нас наказала Бережинская.

2 мин. Отличный проход Рымаренко и два очка в корзине - 66:75

2 мин. Команды обменялись точными атаками. У нас после ассиста Юркевичус забросила Рымаренко - 66:73

1 мин. В начале четверти Аткинс ошибается в атаке. У соперниц забросила Бережинская - 64:70

Четверть началась!!!

Третья четверть

Четверть завершилась!!! 62:70

10 мин. Собрались на концовку четверти наши баскетболистки. Три очка от той же Балабан - 60:70

9 мин. Снова отличилась Виктория Балабан. Не уследили за нашей быстрой баскетболисткой - 58:67

9 мин. Аткинс отдала, а Рымаренко впервые в матче забрасывает дальний - 58:65. Уходим в отрыв.

8 мин. Балабан реализоввает штрафные. Правила нарушила Картер - 58:62

8 мин. После ассиста Рамме забросила свой дальний Бережинская - 58:60. Очень опасно для Прометея.

7 мин. На точный дальний Бабич ответила Картер - 55:60

6 мин. Команды обменялись неточными атаками.

5 мин. Очень вовремя вспомнила про точные дальние броски Аткинс - 53:57

5 мин. Аткинс сфолила и Мбака забросила штрафные. Разладилась игра Прометея - 51:52

4 мин. Юркевичус не уследила за Квинн и наше преимущество уже всего 3 очка - 49:52

3 мин. Холмс выигрывает подбор и забрасывает из-под кольца. 47:52

3 мин. Аткинс упустила Кониг и она забросила дальний. Николина Бабич в атаке не смогла попасть. 47:50

2 мин. Юркевичус выиграла подбор и забросила без сопротивления - 44:50

2 мин. Наши баскетболистки пропускают две атаки подряд. Забросили Бережинская и Квинн - 44:48. Преимущество постепенно тает...

1 мин. Дацко забрасывает в прыжке. Отличное начало четверти - 39:48.

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Первую четверть наши баскетболистки провели на высоком уровне. Отлично проявляла себя Холмс, у которой залетало почти всё. Во второй четверти украинки играли нестабильно. Хорошие отрезки чередовались с провальными.

Четверть завершилась!!! 39:46

10 мин. На последних секундах четверти Мбака забрасывает в проходе. 39:46. Активная концовка от баскетболисток Брена.

10 мин. Быстаря атака от Брена. После перадачи Капенги забросила Картер. У нас ошиблась Николила Бабич - 37:46

9 мин. Теперь уже бельгийки забыли Холмс и она забросила после передачи Юркевичус. 35:46

8 мин. Хамилтон в проходе забрасывает. Ошиблась Аткинс - 35:44

8 мин. Снова небольшое затишье от нашей команды в атаке.

7 мин. Квинн продавила Юркевичус и забросила два очка - 33:44

7 мин. Отличный отрезок для Прометея. Дальний от Дацко и точная атака от Холмс. 31:44.

6 мин. Не так результативно играем сейчас. Соперницы добавили в активной игре в защите. Рамме реализовывает штрафные - 31:39

5 мин. Обменялись результативными атаками соперницы. У нас забросили Холмс и Аткинс - 30:39

4 мин. Не совсем удачно баскетболистки Прометея сейчас играют в атаке. Много ошибок в простых ситуациях. Ещё и в защите не уследили за Рамме - 27:34

4 мин. Бережинская забрасывает штрафные. Наруш ила правила Аткинс - 24:34.

3 мин. Ульяна Дацко забрасывает в проходе и увеличивает преимущество Прометея. 22:34

2 мин. Более агрессивно начали играть бельгийки в защите. Дальняя атака от Рамме - 22:32

2 мин. Рымаренко сфолила и Квин реализовала только один штрафной. В следующей атаке забросила Холмс. 19:32.

1 мин. Четверть началась с неточных атак соперниц. У нашей команды дальний снова забросила Аткинс - 18:30

Четверть началась!!!

Первая четверть

Четверть завершена!!! 18:27

10 мин. Четверть завершилась атакой от Балабан 18:27.

10 мин. Бельгийки две подряд атаки реализовали. У нас ошиблась Холмс на ведении - 18:24.

10 мин. Быстрая атака от Прометея и три очка от Бабич. 12:24.

9 мин. Холмс и Кониг обменялись точными атаками - 14:21

8 мин. Квин отобрала мяч у Аткинс и забросила в быстрой атаке - 12:19.

8 мин. Юркевичус нарушает правила и Квин реализовала один штрафной. В следующей атаке забросила Виктория Балабан, которую забыли под кольцом - 10:19

7 мин. Отличный дальний бросок от Николины Бабич. Соперницы забыли нашу баскетболистку - 9:15. И тут же перехват Юркевичус и снова забрасывает Бабич - 9:17

6 мин. Быстрая атака от Брена и точный бросок Кониг - 9:12. Бельгийки набирают обороты.

5 мин. Пропускаем от Рамме - 7:12

5 мин. Аткинс отдаёт, а Бабич забрасывает без сопротивления. 5:11.

4 мин. Несколько подряд атак не смогли реализовать наши баскетболистки.

4 мин. Бережинская забросила в проходе. на этот раз Юркевичус сыграла пассивно - 5:9.

3 мин. Рамме и Аткинс обменялись дальними - 3:9.

2 мин. У нас пока забрасывает только Аткинс. Легионер Прометея реаилизовала один штрафной. Юркевичус отлично сыграла в защите.

2 мин. Здорово наши баскетболистки сейчас играют в защите. После передачи Аткинс три очка забрасывает Холмс - 0:5. Отличное начало.

1 мин. Холмс в проходе открывает счёт в матче - 0:2

Матч начался!!! Стартовое вбрасывание выиграли наши.