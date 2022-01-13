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Прометей проводит первый матч 1/8 финала EuroCup Women с баскетбола. Текстовая трансляция

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда играет первый матч в 1/8 финала Еврокубка

Прометей проводит первый матч 1/8 финала EuroCup Women с баскетбола. Текстовая трансляция

© www.fiba.basketball

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская баскетбольная команда "Прометей" играет свой первый матч 1/8 финала Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Бельгии, "Касторс Брен".Встреча состоится в четвег, 13 января, в бельгийском городе Брен-л'Алли. Стартовое вбрасывание состоится в 20:30 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.

Бельгийский клуб шесть раз становился чемпионом страны. Все эти титулы были добыты с 2014 по 2019 год, а в этом сезоне команда также является претендентом на чемпионство: в 11 матчах первенства она не потерпела ни одного поражения.

"Касторс Брен" (Брен-л'Алли, Бельгия) - "Прометей" (Камянское, Украина)

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: БК Прометей (Камянское) Еврокубок
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