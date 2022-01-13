Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей проводит первый матч 1/8 финала EuroCup Women с баскетбола. Текстовая трансляция
Украинская команда играет первый матч в 1/8 финала Еврокубка
© www.fiba.basketball
Женская баскетбольная команда "Прометей" играет свой первый матч 1/8 финала Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Бельгии, "Касторс Брен".Встреча состоится в четвег, 13 января, в бельгийском городе Брен-л'Алли. Стартовое вбрасывание состоится в 20:30 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.
Бельгийский клуб шесть раз становился чемпионом страны. Все эти титулы были добыты с 2014 по 2019 год, а в этом сезоне команда также является претендентом на чемпионство: в 11 матчах первенства она не потерпела ни одного поражения.
"Касторс Брен" (Брен-л'Алли, Бельгия) - "Прометей" (Камянское, Украина)
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
Популярное сейчас
- Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо
- Попытка номер три. Бывший игрок Черноморца вернулся в родной клуб
- Заря подписала воспитанника Динамо, Шаран прибыл в Ужгород. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО