Прометей проводит первый матч 1/8 финала EuroCup Women с баскетбола. Текстовая трансляция

Женская баскетбольная команда "Прометей" играет свой первый матч 1/8 финала Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Бельгии, "Касторс Брен".Встреча состоится в четвег, 13 января, в бельгийском городе Брен-л'Алли. Стартовое вбрасывание состоится в 20:30 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.

Бельгийский клуб шесть раз становился чемпионом страны. Все эти титулы были добыты с 2014 по 2019 год, а в этом сезоне команда также является претендентом на чемпионство: в 11 матчах первенства она не потерпела ни одного поражения.

"Касторс Брен" (Брен-л'Алли, Бельгия) - "Прометей" (Камянское, Украина)

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть