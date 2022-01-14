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Аллей-уп от Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил звездный лидер Милуоки Яннис Адетокумбо, который в матче с Голден Стэйтом отметился эффектным аллей-упом после передачи Криса Миддлтона.
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