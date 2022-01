Карри и Джеймс лидируют в голосовании на Матч всех звезд НБА

Стефен Карри (Голден Стэйт) и ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) возглавляют голосование на Матч всех звезд по итогам второго этапа подсчета голосов.

На Востоке лидерство удерживают Кевин Дюрант (Бруклин) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Stephen Curry (West guards), Kevin Durant (East frontcourt), DeMar DeRozan (East guards) and LeBron James (West frontcourt) continue to be the top vote-getters at their respective position groups in the second fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot. pic.twitter.com/dAaVBHrXi5