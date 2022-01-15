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НБА. Детройт побеждает Торонто, поражения Чикаго и Атланты
Результаты тура НБА
В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Торонто"
103 – 87 (31-27; 25-16; 27-23; 20-21)
"Индиана" – "Финикс"
94 – 112 (19-23; 19-23; 38-34; 18-32)
"Филадельфия" – "Бостон"
111 – 99 (32-14; 23-21; 28-31; 28-33)
"Шарлотт" – "Орландо"
109 – 116 (36-35; 27-26; 28-27; 18-28)
"Чикаго" – "Голден-Стейт"
96 – 138 (28-37; 19-41; 25-34; 24-26)
"Майами" – "Атланта"
124 – 118 (40-30; 24-40; 30-29; 30-19)
"Сан-Антонио" – "Кливленд"
109 – 114 (26-35; 33-29; 27-20; 23-30)
"Мемфис" – "Даллас"
85 – 112 (29-25; 26-25; 18-34; 12-28)
"Сакраменто" – "Хьюстон"
126 – 114 (31-40; 34-20; 33-29; 28-25)
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