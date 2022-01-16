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НБА. Милуоки уступает Торонто победы Нью-Йорка и Бруклина

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Милуоки уступает Торонто победы Нью-Йорка и Бруклина

UA-Футбол
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" – "Торонто"

96 – 103 (29-20; 20-26; 20-27; 27-30)

"Вашингтон" – "Портленд"

110 – 115 (24-29; 33-39; 23-26; 30-21)

"Атланта" – "Нью-Йорк"

108 – 117 (28-31; 23-34; 26-20; 31-32)

"Бруклин" – "Нью-Орлеан"

120 – 105 (32-22; 37-19; 26-36; 25-28)

"Майами" – "Филадельфия"

98 – 109 (29-20; 21-23; 23-32; 25-34)

"Оклахома-Сити" – "Кливленд"

102 – 107 (32-24; 24-22; 29-37; 17-24)

"Бостон" – "Чикаго"

114 – 112 (32-22; 22-27; 30-34; 30-29)

"Сан-Антонио" – "Клипперс"

101 – 94 (21-22; 35-25; 29-33; 16-14)

"Денвер" – "Лейкерс"

133 – 96 (34-29; 39-31; 29-19; 31-17)

"Даллас" – "Орландо"

108 – 92 (32-23; 23-20; 30-25; 23-24)

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В статье: НБА
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