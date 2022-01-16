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Михайлюк не набрал очков в матче против Милуоки
Не очень удачная игра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто" Святослав Михайлюк не набрал очков в матче своей команды против "Милуоки".
Украинец сыграл на площадке 7 минут 25 секунд и успел за это время сделать 1 передачу.
Отметим, что финальный счет матча 103-96 в пользу команды из "страны кленового листа".
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