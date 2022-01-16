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Михайлюк не набрал очков в матче против Милуоки

Баскетбол
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Не очень удачная игра

Михайлюк не набрал очков в матче против Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто" Святослав Михайлюк не набрал очков в матче своей команды против "Милуоки".

Украинец сыграл на площадке 7 минут 25 секунд и успел за это время сделать 1 передачу.

Отметим, что финальный счет матча 103-96 в пользу команды из "страны кленового листа".

Результаты тура НБА

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В статье: Святослав Михайлюк
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