Михайлюк не набрал очков в матче против Милуоки

Украинский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто" Святослав Михайлюк не набрал очков в матче своей команды против "Милуоки".

Украинец сыграл на площадке 7 минут 25 секунд и успел за это время сделать 1 передачу.

Отметим, что финальный счет матча 103-96 в пользу команды из "страны кленового листа".