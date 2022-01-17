Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бруклин на 4-6 недель потерял Дюранта
У Нетс большие проблемы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата против Нью-Орлеана (120:105) получил растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Nets on Durant: pic.twitter.com/z7Wfr0KWdP— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 16, 2022
На полное восстановление Дюранту потребуется от четырех до шести недель. Таким образом, его участие в Матче всех звезд маловероятно.
Кевин Дюрант в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.
Бруклин с показателем 27-15 занимает второе место в Восточной конференции.
Популярное сейчас
- Заря расторгла контракт с легионером
- Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса
- Костышин возглавит зарубежный клуб
- Аткинс вырывает для Прометея победу в Бельгии. Как это было
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО