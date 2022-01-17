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Бруклин на 4-6 недель потерял Дюранта

Баскетбол
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У Нетс большие проблемы

Бруклин на 4-6 недель потерял Дюранта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата против Нью-Орлеана (120:105) получил растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

На полное восстановление Дюранту потребуется от четырех до шести недель. Таким образом, его участие в Матче всех звезд маловероятно.

Кевин Дюрант в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.

Бруклин с показателем 27-15 занимает второе место в Восточной конференции.

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В статье: НБА Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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