Бруклин на 4-6 недель потерял Дюранта

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата против Нью-Орлеана (120:105) получил растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

На полное восстановление Дюранту потребуется от четырех до шести недель. Таким образом, его участие в Матче всех звезд маловероятно.

Кевин Дюрант в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.

Бруклин с показателем 27-15 занимает второе место в Восточной конференции.